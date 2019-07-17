БК "Химки" подписал контракты с Йовичем и Букером

Баскетбольный клуб "Химки" заключил соглашения с сербским разыгрывающим защитником Стефаном Йовичем и американским центровым Девином Букером, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

"Химки" в нынешнем сезоне могут стать одним из претендентов на высокие места в Евролиге. Клуб провел отличную селекционную работу и подписал большое количество топ-игроков. Да и в Единой лиге ВТБ химчане будут представлять реальную угрозу для флагмана европейского баскетбола - московского ЦСКА.

Одним из лидеров обновленных "Химок" должен стать Йович, подписавший с клубом двухлетний контракт. Йович - рекордсмен Евролиги по количеству передач в одном матче - в сезоне-2015/16 он, выступая за белградскую "Црвену Звезду", во встрече Евролиги ассистировал партнерам 19 раз.

Последним клубом 28-летнего Йовича была мюнхенская "Бавария", цвета которой он защищал с 2017 года. В прошлом сезоне в Евролиге защитник провел 23 игры, в которых в среднем набирал 8,3 очка и отдавал 4,6 передачи. Вместе со своими командами он выиграл чемпионат Сербии и Германии. В составе национальной сборной Йович завоевал серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро, стал вице-чемпионом мира (2014) и Европы (2017).

"Йович имеет опыт игры в Евролиге, отлично выглядел что в "Црвене Звезде", что в "Баварии", - заявил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Защитник с высоким ростом, как я и люблю. Хорошо действует при пик-н-роле, идет в проход и обладает отличным броском. Очень надежен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы".

Букер, ровесник Йовича, ранее также играл за "Баварию", проведя в составе немецкой команды предыдущие три сезона. В Евролиге-2018/19 американец принял участие в 16 матчах, где в среднем зарабатывал 8,9 очка и делал 3,4 подбора. С "Химками" Букер, до "Баварии" выступавший во Франции, заключил соглашение на один год.

"Букер - классный центровой с высоким процентом реализации в нападении. У него хороший бросок, и он отлично борется на подборе. Букер из тех "пятых номеров", которые берут больше своей физической силой, чем ростом. Девин очень мощный и при этом подвижный. Уверен, что он усилит нашу команду под кольцом", - сказал Куртинайтис.