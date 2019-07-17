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17.07.2019 19:56
Рубрика: Происшествия

Вышла на работу

Бухгалтера "Платформы" выпустили под подписку
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера проекта "Платформа" Нину Масляеву.

Как сообщил журналистам адвокат Юрий Ефименков, следователь отпустил его подзащитную под подписку о невыезде, и она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского. По словам защитника, в настоящее время следствие по делу Нины Масляевой возобновлено.

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Бывшего бухгалтера обвиняют по делу о мошенничестве и хищениях бюджетных денег, выделенных на развитие проекта "Платформа", которой руководил Кирилл Серебренников. По версии следствия, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов. В октябре 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты отрицают свою вину. 11 апреля вместо вынесения приговора Мещанский суд вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению, сославшись, в частности, на то, что в обвинительном заключении не конкретизирована ее роль в совершенном преступлении. Также суд первой инстанции указал, что Масляева не сообщила о том, как распределялись якобы похищенные руководством "Седьмой студии" деньги.

Происшествия Правосудие Суд Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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