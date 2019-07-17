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17.07.2019 05:29
Рубрика: В мире

Бывшего главу спецслужб объявили в розыск

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 155(7913)
Бывший глава спецслужб и секретарь Совета обороны республики Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск. Его ищут в связи с продолжающимся расследованием по делу о незаконном освобождении "вора в законе".

Расследование, возобновленное в начале 2019 года, выявило причастность к незаконному освобождению криминального авторитета бывших министра здравоохранения, генпрокурора, вице-премьера, представителей аппарата правительства и силовых структур. Чиновники обвиняются в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. Впрочем, некоторые из подозреваемых предпочли не дожидаться итогов расследования. Бусурманкул Табалдиев, по данным официальных источников, оказался в их числе.

Парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента

Экс-председатель Госкомитета нацбезопасности и бывший секретарь Совета обороны, по версии силовиков, покинул республику сразу после того, как начались аресты по скандальному делу. Куда именно направился чиновник МВД, пока неизвестно.

Досье "РГ"

Громкое дело о связях криминалитета с представителями властных структур Киргизии ведется следственной службой МВД. Оно касается неоднозначной истории шестилетней давности. Тогда - весной 2013 года - из колонии в Киргизии был освобожден один из влиятельных уголовных преступников. Причиной послужил диагноз, согласно которому у "вора" обнаружили рак крови. Чиновники заверяли, что человек при смерти, и жить ему осталось всего около пары недель. Однако через некоторое время он живой и здоровый стал мелькать в криминальных новостях уже ближнего зарубежья.

Выяснилось, что онкозаболеванием "вор в законе" не страдал, а анализы либо подделаны, либо принадлежат другому человеку. Через несколько месяцев после его освобождения правоохранительные органы возбудили уголовное дело, но затем расследование было приостановлено. Причиной, как предполагалось, послужило то, что в деле стали всплывать фамилии влиятельных чиновников.

В мире экс-СССР Киргизия
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