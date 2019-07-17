Бывший король Малайзии развелся с "Мисс Москва"

Согласно сообщениям местных СМИ, экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, развелся с Оксаной Воеводиной, бывшей "Мисс Москва". Как отмечают наблюдатели, это стало неожиданной развязкой бурного романа, который в равной степени восхищал и озадачивал Малайзию и из-за которого Мухаммад V был вынужден отречься от престола.

Развод был зарегистрирован 1 июля, сообщает New Straits Times, в чье распоряжение попала копия свидетельства о разводе супружеской пары. Причина развода не сообщается.

Свидетельство, имеющее государственный герб султаната Келантан и помеченное как копия жены, указывает на то, что развод совершался трижды посредством слова "талак" - самой серьезной и необратимой формы развода в исламе. Дата развода была указана как 22 июня, и она была отмечена как произошедшая в Сингапуре. Развод произошел через два месяца после рождения сына у супружеской четы. Мухаммад V не имеет детей от первого брака.

Уроженка России, 26-летняя Оксана Воеводина, которая приняла ислам и имя Рихана Оксана Петра, открыла аккаунт в Instagram в прошлом месяце, который насчитывает около 360 тысяч подписчиков. В нем размещены фотографии с Мухаммадом V, а также сообщения о ее жизни и о том, как познакомилась пара. Воеводина, которая стала "Мисс Москва" в 2015 году, также рассказала о материнстве и семейной жизни.

49-летний Мухаммад V стал первым монархом в истории страны, который отрекся от престола. Он вступил на него в декабре 2016 года и должен был править пять лет в рамках сменяемой системы монархии в Малайзии, разделяемой между девятью королевскими домохозяйствами страны.