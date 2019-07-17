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Текст:   Игорь Зубков 
13:37 17.07.2019

ЦБ рекомендовал банкам не навязывать страховки к льготной ипотеке

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Банк России разослал в банки письмо с рекомендацией не предлагать к льготной ипотеке страховки и другие дополнительные платные услуги, прямо не упомянутые в правилах предоставления банкам субсидий на льготные процентные ставки.

Госпрограмма льготной ипотеки для семей с детьми носит социально-ориентированный характер и, прежде всего, направлена на снижение долговой нагрузки заемщиков, говорится в письме.

Фото: Photoxpress.
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Согласно госпрограмме, на льготную ипотеку со ставкой 6 процентов имеют право граждане, у которых с 1 января 2018 года родились вторые или последующие дети. Правила программы допускают увеличение процентной ставки в случае незаключения заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни) и страхования жилого помещения.

ЦБ также обеспокоен низкой осведомленностью людей, подходящих под критерии программы, о своих возможностях взять льготный ипотечный кредит. В связи с этим он порекомендовал банкам создавать на своих сайтах специальные разделы с основными правилами госпрограммы, разработать соответствующую памятку и проводить регулярное обучение кредитных специалистов.

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