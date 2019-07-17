Число невыездных должников в России достигло 3,4 млн человек

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила об очередном росте числа невыездных должников в России - до 3,4 млн человек. Перед майскими праздниками их было меньше 3 млн.

Как известно, невыездными могут стать россияне, которые задолжали более 10 тысяч рублей по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения, услугам ЖКХ и т.д. В нынешнем году, по данным ФССП, лидерами по неплатежам вновь стали клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также не рассчитавшиеся по налогам или штрафам ГИБДД (10%). На должников перед службами ЖКХ приходится 5%. Наибольшее количество невыездных должников на начало нынешнего июля зафиксировано в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.

По закону неплательщика должны предупредить о накопленных долгах и возможных последствиях. ФССП уверяет, что это делается: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, приставы приходят к должнику лично. Но на практике нередки случаи, когда отказ в пересечении границы должнику объявляется уже на пункте погранконтроля. Так что лучше не рисковать и поинтересоваться возможным статусом "невыездного" заранее.