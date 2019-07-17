Имя Георгия Пряхина - публициста, прозаика, издателя - известно самому широкому читателю.

На российском литературном горизонте это имя появилось почти полвека назад, после публикации повести "Интернат" с предисловием Чингиза Айтматова. Потом свет увидел целый ряд книг прозаика, среди которых нашумевший роман "Хазарские сны" (2006 год).

И вот новая книга Георгия Пряхина, вышедшая в издательстве "Меринос", - "И черный, пиратский лоскут над нами...". Жанр ее обозначен как роман, хотя по сути это сборник документально-художественных эссе, в которых причудливо переплетаются судьба человека и судьба большой страны с конца 40-х годов прошлого века по настоящее время. Георгию Пряхину довелось поработать в самых "верхах" - в ЦК КПСС, консультантом первого и последнего Президента СССР Михаила Горбачева. Последнее десятилетие он - Генеральный директор, главный редактор издательства "Художественная литература". Многие его эссе списаны, что называется, с натуры. О содержании их можно судить хотя бы по заголовкам: "Русская партия в Кремле, или Монастырские старцы ЦК КПСС", "Б.Н. Ельцин, А.С. Пушкин и М.С.", "Ельцин выбирает: Путин!"... В интервью "СОЮЗу" Георгий Пряхин заметил, что в наши дни "беллетристика отступает, растет интерес к документальной и исторической литературе". И своей новой книгой он прекрасно иллюстрирует это утверждение.