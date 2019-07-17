Директор СВР России Сергей Нарышкин встретился с президентом Монголии

Директор Службы внешней разведки России С. Е. Нарышкин посетил с рабочим визитом Монголию.

В столице страны Улан-Баторе состоялась его встреча с президентом Монголии Х. Баттулгой.

В ходе беседы обсуждены направления совершенствования российско-монгольского взаимодействия в сфере обеспечения безопасности двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сохранения исторической памяти и наследия народов России и Монголии. Тем более, что вскоре предстоит празднование 80-летия победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол, сообщается в пресс-релизе пресс-бюро СВР России.