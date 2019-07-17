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17.07.2019 21:07
Рубрика: В мире

ДНР и ЛНР предложили Киеву провести обмен "всех на всех"

Самопровозглашенные республики Донбасса предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле "всех на всех". Об этом, как передает РИА Новости, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Фото: iStock
РФ будет выдавать паспорта всем бежавшим от конфликта украинцам из Донецкой и Луганской областей

По ее словам, на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, на территории ДНР - 50 человек. Для "процессуальной очистки" этих людей ДНР нужно около месяца, украинская сторона обозначила срок в шесть недель.

Эта процедура необходима, чтобы избежать ошибок прошлого обмена между сторонами конфликта, когда Украина предложила людей, осужденных по уголовным статьям.

После "процессуальной очистки" вопрос будет вынесен на рассмотрение контактной группы, которая назначит дату обмена.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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