Дроны хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Несколько беспилотников йеменской группировки "Ансар Аллах" атаковали аэропорт в городе Джизан на юго-западе Саудовской Аравии. Работа воздушной гавани была приостановлена.

Удары были нанесены по ангарам с военной техникой и по другим военным объектам, расположенным на территории аэропорта, передает телеканал Almasirah. Три беспилотника хуситов, целью которых являлись объекты в городах Абха и Джизан, были перехвачены.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция.

Повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки. Также предпринимались попытки уничтожения таким оружием радиолокационных станций саудовских зенитных ракетных комплексов Patriot.