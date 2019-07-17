Дума одобрила законопроект о проведении судебных экспертиз в СК

В третьем, окончательном, чтении принят президентский законопроект, который наделил Следственный комитет своими экспертными учреждениями. Этим документом на СК РФ возлагаются полномочия по организации и производству практически всех видов судебных экспертиз - молекулярно-генетической, компьютерно-технической, фоноскопической, медико-криминалистической, баллистической и прочих. Также следствие будет отвечать за обеспечение законности при проведении экспертиз.

Для этого надо было внести существенные поправки в федеральные законы "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" и "О Следственном комитете РФ". Именно такие поправки и были внесены в Государственную Думу президентом страны.

Суть поправок

Ведомство Александра Бастрыкина получает полномочия по организации и производству большинства существующих видов судебных экспертиз - молекулярно-генетической, компьютерно-технической, фоноскопической, медико-криминалистической, баллистической и других, в том числе и психофизиологической с использованием полиграфа.

Напомним, что сегодня правом проводить такие экспертизы обладают МВД, ФСБ и другие правоохранительные структуры.

История вопроса

О необходимости таких поправок в Следственном комитете говорят уже несколько лет. Самое раннее упоминание о возможности проведения экспертиз СКР было еще в 2015 году на заседании Конституционного суда. И судьи КС отнеслись к идее положительно.

На самом деле и до принятия законопроекта Следственный комитет проводил и проводит свои экспертизы. В аппарате СКР уже давно работает Главное управление криминалистики, на базе которого в позапрошлом году был создан Криминалистический центр.

Но по поводу легитимности этих экспертиз вопросы появились у Генпрокуратуры.

Еще осенью прошлого года Александр Бастрыкин заявил в интервью "РГ", что за девять месяцев этого года только в главном управлении криминалистики СКР было проведено свыше 2 тысяч экспертиз, в том числе молекулярных. Но в конце прошлого года Генпрокуратура РФ указала Следственному комитету, что экспертные учреждения СКР не входят в перечень экспертных учреждений, которые указаны в федеральном законе, и, соответственно, их деятельность, мягко говоря, вызывает вопросы. Точку поставил законопроект, который был внесен президентом РФ.

По мнению некоторых экспертов, необходимость в появлении своих экспертных учреждений в ведомстве Александра Бастрыкина возникла еще и из-за расследования так называемых ятрогенных преступлений. То есть, врачебных ошибок, которые закончились гибелью больных или тяжелыми последствиями для граждан. Сейчас в СК начало действовать новое подразделение, которое занимается именно этими преступлениями. И первое, с чем сталкивается сотрудник СК, расследующий гибель пациента из-за ошибки доктора - проверка больницы, являющейся подразделением министерства здравоохранения. СК должен прежде всего обращаться к этому министерству, чтобы его сотрудники (из судмедэкспертизы) проверили работу медиков. По мнению правозащитников и юристов, это основная причина, по которой ятрогенные преступления не всегда могут дойти до суда.

Мнения

Василий Пискарев, председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции:

- Принятие закона позволит сократить сроки проведения судебных экспертиз, а также сроки следствия и содержания под стражей.

Поправками предлагается регламентировать порядок создания и функционирования судебно-экспертного учреждения, а также экспертных подразделений в системе СКР. Эксперты СКР будут иметь такие же права, как и сотрудники других государственных судебно-экспертных учреждений, - подчеркнул депутат.

Федеральная палата адвокатов

Она с самого начала критично оценила законопроект, считая, что он поставит под сомнение независимость экспертной деятельности.

"Идея помещения экспертных подразделений в структуру СКР приведет к умалению независимости экспертной деятельности". "Законопроект повышает риски ситуаций, когда эксперт де-юре зависим от руководителя подразделения СК, а де-факто - от следователя СК, назначающего ему производство экспертизы", - говорится в письме ФПА. Его палата адвокатов отправляла во все инстанции, через которые проходил законопроект.