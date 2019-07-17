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17.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мнения мировых и российских экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты. Этому способствуют события, которые произойдут на следующей неделе.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Например, в среду (24 июля) в США выйдут важные цифры по внешнеторговому балансу США, которые, как мы полагаем, станут еще одной точкой построения графика зависимости величины избыточного укрепления доллара от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа.

В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые будут восприниматься в таком же ключе. Однако по-настоящему в центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая также должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M. На наш взгляд, зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, что даст сигнал к возобновлению курсовой коррекции "американца". Это, в свою очередь, приведет к очередному витку усиления рубля, который может продвинуться вплоть до 61,90 рублей за доллар.

Однако после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля, который развернется в обратную сторону.

"Бычий" тренд сломить не удастся

Фото: iStock
Что будет с рублем на этой неделе

Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Впрочем, эти соображения будут значимыми только в случае, если коррекции доллара к мировым валютам, несмотря на соответствующее желание Дональда Трампа и крепнущие намёки председателя ФРС США Джерома Пауэлла, так и не случится.

В базовом сценарии, предусматривающем коррекцию "зеленого" вплоть до 95 по индексу доллара DXY до конца июля, даже очень энергичные покупки ЦБ не смогут сломать "бычий" тренд в отечественной валюте. Хотя, конечно, же окажут сдерживающее влияние на темпы ее укрепления на пути к психологически значимой отметке 60 рублей за доллар.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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