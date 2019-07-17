Эксперты оценили новые инициативы для обеспечения европейской безопасности

Приоритеты развития Союзного государства, которые систематизировала на дискуссионной площадке 17 июля экспертная элита Москвы и Минска, требуют, по их мнению, для обеспечения общеевропейской безопасности и дополнительного инструментария.

Директор Института Европы РАН Алексей Громыко, например, проанализировав позицию СГ на международной арене, сделал вывод, что "тернистый путь к общеевропейской безопасности не минует "Хельсинки-2". На фоне развала системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями "тем более необходимо действовать консолидировано и согласованно", убежден эксперт, пояснив, что в условиях быстро меняющейся ситуации на планете сложно предсказать, какие общие вызовы совместной безопасности таят в себе ближайшие годы. "Но что мы можем сделать - это увеличивать стрессоустойчивость Союзного государства", - убежден внук прославленного советского дипломата.

Стоит напомнить, что дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса в ОБСЕ предложил начать на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске два года назад белорусский руководитель.

Говоря о первоочередных вызовах нынешнего дня, Громыко обратил особое внимание на необходимость повышения "производительности труда, инвестиции в человеческий капитал, науку, молодежную политику". Он считает, что Беларуси и России нужно вместе искать оптимальные пути по встраиванию и в мегапроект "Пояс и путь". Ученый, которого цитирует БЕЛТА, не сомневается в том, что он уже в ближайшие годы сулит серьезные дивиденды.