Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4896. Информационный материал, представляющий собой комбинацию текста: "Осторожно! Разносчики толерантности" и рисунка, на котором изображены два бегущих получеловека с задней частью животного, на котором нарисован символ "звезда Давида", один из них в руках держит портфель, а на голове другого надета маленькая шапочка - ермолка (решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 14.03.2019);

4897. Аудиозапись, начинающаяся и заканчивающаяся соответственно словами: "Моджахеды шагайте вперед. ... Что жить по законам Корана мечта", продолжительностью 04 мин. 28 сек. (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 22.03.2019);

4898. Видеоролик "Короли Ислама" (при сохранении на цифровой носитель имеет название "РРsСРsР"Рё Р CP"P PjP "), продолжительностью 00 мин. 36 сек., (решение Центрального районного суда г. Калининграда от 22.03.2019);

4899. Аудиозапись - музыкальная композиция "Брунсвиг - Это RaHoWa" продолжительностью 02 мин. 16 сек., начинающаяся со слов "Нас ждет последний, смертельный бой" и заканчивающаяся словами "Думай, действуй, старайся быть умней", имеющая припев с текстом "Мы победим, мы за ценой не постоим / Это RaHoWa, мы Родину не отдадим / Нечего терять, кроме родной земли / Хочу увидеть белой расы восхода лучи" (решение Никулинского районного суда г. Москвы от 06.11.2018).

4900. Аудиозапись: "1488 - Скинхэд - Патриот России", продолжительностью 02 минуты 32 секунды, начинающаяся со слов: "Исполнилось 18 лет мне", заканчивающаяся словами: "Скинхэд, скинхэд ХОЙ!" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4901. Аудиозапись: "Колыбельная - Спят Усталые Нацисты", продолжительностью 02 минуты 44 секунды, начинающаяся со слов: "Спят усталые нацисты, крепко спят", заканчивающаяся словами: "Глазки закрывай, Баю-бай!" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4902. Аудиозапись: "РОНА - Моя честь называется верность", продолжительностью 03 минуты 45 секунд, начинающаяся со слов: "Через уличные битвы", заканчивающаяся словами: "Sieg Heil,Sieg Heil,Sieg..." (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4903. Аудиозапись "1488 - а ну ка давайка нецензурная лексика отсюда1" продолжительностью 04 минуты 53 секунды, начинающаяся со слов: "Череп бритый, кастет и бита, выпил пива", заканчивающаяся словами: "Пойдем на рынок мочить чертей!" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4904. Аудиозапись "DASSLERx - Суд Линча" продолжительностью от 02 минут 58 секунд до 3 минут 51 секунды, начинающаяся со слов: "Нецензурная лексика, да так, чтоб были в коме", заканчивающаяся словами: "У врага вызывая беспомощность" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4905. Аудиозапись "M818th Знамена Ввысь!" продолжительностью 04 минуты 05 секунд, начинающаяся со слов: "Знамена ввысь, ряды сомкнулись плотно", заканчивающаяся словами: "Незримо с нами маршируют в ряд!" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4906. Аудиозапись "xBLADE for HATEx - Наш Выбор" продолжительностью 03 мин. 20 секунд, начинающаяся со слов: "Живые речи, продажные сны", заканчивающаяся словами: "Это наш выбор - смерть системе!" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4907. Видеофайл "Вот что значит свое мнение.Девочка скинхэд." продолжительностью 00 минут 10 секунд, начинающийся со слов: "Я ненавижу", заканчивающийся словами: "Она должна иметь чувство собственного достоинства и гордость" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 10.04.2019);

4908. Видеозапись "Как Сидоров Еврейский Хабад отмазывает", продолжительностью 2 минуты 57 секунд, начинающаяся со слов: "Скажите, кто сидит в Кремле?", завершающаяся словами: "Ну, понятно все с этим, все ясно" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019);

4909. Видеозапись "Удовольствие для евреев", продолжительностью 16 минут 19 секунд, начинающаяся со слов: "Здравствуйте, друзья", завершающаяся словами: "Спасибо за внимание" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019);

4910. Видеозапись "Уильямc Пирс. Как началась вторая мировая война", продолжительностью 8 минут 26 секунд, начинающаяся со слов: "Я, Уильям Пирс, председатель Национального альянса", завершающаяся словами: "Благодарю вас за внимание" (решение Первомайского районного суда г. Кирова от 25.04.2019);

4911. Книга "Русско-еврейский диалог", автор А. Дикий (Москва, "Витязь", 1995 г.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4912. Книга "Памятка русскому человеку", автор В. Ушкуйник, 2 экземпляра (М.: "Капь", 1993 - 64 с, М.: "Витязь", 1998 г.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4913. Книга "Сущность Сионизма", автор В. Степин (М.: Издательство "Витязь", 1993 г., 48 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4914. Книга "Куда завел Россию мистер Путин?" автор Ю.Е. Козенков (М., 2005 - 208 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4915. Книга "Скрытая рука", автор А.И. Череп-Спиридонович (М.: Самотека, 2006 г. - 160 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4916. Книга "Черная сотня и красная сотня", автор В. Острецов (М: Воениздат, 1991, Военно-патриотическое литературное объединение "Отечество" - 48 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4917. Печатное издание "Идеология немецкого национал-социализма. Хрестоматия" (ODESSA - 448 с.) (решение Хорошевского районного суда города Москвы от 26.03.2019);

4918. Информационный материал - аудиозапись под названием "Белый Патруль - NS-WP" (другое название "NS-WP - Белый Патруль"), продолжительностью 01 мин. 04 сек., начинающаяся словами "И там где молодости листья не сулят...", заканчивающаяся словами: "...По ночам врагам нож резал шею" (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 29.04.2019);

4919. Аудиозапись под названием "Fast Fuckers - Мент" продолжительностью 55 секунд, начинающаяся словами "Крысиная пасть мусорская масть...", заканчивающаяся словами: "Вы плывете по рекам в гробах" (решение Северского городского суда Томской области от 08.02.2019 и определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019);

4920. Аудиозапись под названием "Вызывай ментов - смерть мента", продолжительностью 34-36 секунд, начинающаяся словами "не алкоголю, наркотикам нет...", заканчивающаяся словами "...смерть мента 4 раза" (решение Северского городского суда Томской области от 08.02.2019 и определение Северского городского суда Томской области от 08.05.2019).

Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

16. Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия") (США) (распоряжение Минюста России от 28.06.2019 N 814-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 27.06.2019).

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