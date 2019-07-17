Европа поворачивается лицом к лесу и к России?

Специалисты швейцарского научно-технического университета ETH Zurich выяснили, где нужно сажать новые леса для стабилизации и улучшения климата на Земле.

По данным их масштабного исследования, для новых лесопосадок подходят больше 900 млн гектаров площадей, не задействованных в хозяйственной деятельности человека. Это, ни много ни мало, площадь Канады или США. На такой территории могут разместиться леса, которые после созревания накопят 205 миллиардов тонн углерода - две трети всего углерода, выброшенного людьми в атмосферу с начала Промышленной революции.

Причем самый большой потенциал для новых лесов, по мнению швейцарцев, имеет Россия - 151 млн гектаров, это площадь таких стран, как Монголия или Иран. В США, Канаде, Австралии, Бразилии и Китае тоже есть места для новых лесопосадок, хотя и гораздо скромнее по площади.

Такой поворот европейской мысли можно только приветствовать, он даже более уместен, чем призыв отказаться от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии. Адепты борьбы с парниковыми газами считают запрет ископаемого топлива чуть ли не единственным способом спасения Земли от глобального потепления и призывают правительства своих стран запретить машины с обычными двигателями, пересесть с самолетов на поезда и производить энергию с помощью ветряков и солнечных панелей. Правда, эти виды генерации требуют гораздо больше места на Земле, чем тепловые электростанции - речь может идти о целых континентах, застроенных станциями возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако это не факт, что их хватит для коммунального хозяйства и промышленности. Помните, как недавно в Екатеринбурге президент Путин спросил: "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" В окружении лесов жить, конечно, комфортнее, чем в окружении ветроферм.

Такое обращение к альтернативным способам борьбы с климатическими изменениями на Западе не случайно. Бороться с собственной промышленностью и энергетикой под флагом спасения планеты благородно, но уж очень затратно. По подсчетам экспертов Wood Mackenzie, переход на возобновляемую энергетику только в США обойдется "в 4,7 триллиона долларов и создаст огромные экономические и социальные проблемы". Это только затраты на энергетику, но останется еще промышленность и сельское хозяйство, которые вместе выбрасывают в атмосферу парниковых газов больше, чем тепловые электростанции! А в масштабах всего мира переход на безуглеродную экономику МВФ оценивает… в 90 триллионов долларов (ВВП России - 1,6 триллиона долларов).

Где взять столько денег, чтобы накормить производителей неэффективных, ресурсоемких и небезвредных для природы ветрогенераторов и солнечных панелей?

У населения? Ну что ж, идите договаривайтесь с "желтыми жилетами" во Франции, - а ведь это только первый шаг, да еще в стране, где большую часть энергии производят атомные электростанции. В Германии или США пожарче будет, ведь не все же готовы отказаться от рабочих мест и элементарного комфорта ради возможности спать под ветряками.

Может, забрать у промышленности с энергетикой, как это сейчас и происходит в некоторых странах? Ну тогда надо забыть об экономическом росте и смириться с деиндустриализацией, мы в начале 1990-х годов это уже проходили.

Не легче ли новые леса посадить и наладить нормальное лесопользование, с надежной системой охраны от пожаров и браконьерских рубок? Тем более, что для леса "парниковый" углекислый газ - самая желанная пища. Даже самым упертым борцам с изменением климата приходится признать, что увеличение углекислого газа в атмосфере ведет к пропорциональному росту поглощения этого газа растениями.

Так что давайте поможем европейцам и другим нашим соседям по планете. Не самоубийством экономики, а рациональным лесопользованием. Сами же выиграем.