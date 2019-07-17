Европа поворачивается лицом к лесу и к России?

Новости

Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:21
Рубрика: Экономика

Европа поворачивается лицом к лесу и к России?

Текст: Дмитрий Мурашов
Специалисты швейцарского научно-технического университета ETH Zurich выяснили, где нужно сажать новые леса для стабилизации и улучшения климата на Земле.

По данным их масштабного исследования, для новых лесопосадок подходят больше 900 млн гектаров площадей, не задействованных в хозяйственной деятельности человека. Это, ни много ни мало, площадь Канады или США. На такой территории могут разместиться леса, которые после созревания накопят 205 миллиардов тонн углерода - две трети всего углерода, выброшенного людьми в атмосферу с начала Промышленной революции.

Причем самый большой потенциал для новых лесов, по мнению швейцарцев, имеет Россия - 151 млн гектаров, это площадь таких стран, как Монголия или Иран. В США, Канаде, Австралии, Бразилии и Китае тоже есть места для новых лесопосадок, хотя и гораздо скромнее по площади.

Такой поворот европейской мысли можно только приветствовать, он даже более уместен, чем призыв отказаться от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии. Адепты борьбы с парниковыми газами считают запрет ископаемого топлива чуть ли не единственным способом спасения Земли от глобального потепления и призывают правительства своих стран запретить машины с обычными двигателями, пересесть с самолетов на поезда и производить энергию с помощью ветряков и солнечных панелей. Правда, эти виды генерации требуют гораздо больше места на Земле, чем тепловые электростанции - речь может идти о целых континентах, застроенных станциями возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако это не факт, что их хватит для коммунального хозяйства и промышленности. Помните, как недавно в Екатеринбурге президент Путин спросил: "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" В окружении лесов жить, конечно, комфортнее, чем в окружении ветроферм.

Такое обращение к альтернативным способам борьбы с климатическими изменениями на Западе не случайно. Бороться с собственной промышленностью и энергетикой под флагом спасения планеты благородно, но уж очень затратно. По подсчетам экспертов Wood Mackenzie, переход на возобновляемую энергетику только в США обойдется "в 4,7 триллиона долларов и создаст огромные экономические и социальные проблемы". Это только затраты на энергетику, но останется еще промышленность и сельское хозяйство, которые вместе выбрасывают в атмосферу парниковых газов больше, чем тепловые электростанции! А в масштабах всего мира переход на безуглеродную экономику МВФ оценивает… в 90 триллионов долларов (ВВП России - 1,6 триллиона долларов).

Где взять столько денег, чтобы накормить производителей неэффективных, ресурсоемких и небезвредных для природы ветрогенераторов и солнечных панелей?

У населения? Ну что ж, идите договаривайтесь с "желтыми жилетами" во Франции, - а ведь это только первый шаг, да еще в стране, где большую часть энергии производят атомные электростанции. В Германии или США пожарче будет, ведь не все же готовы отказаться от рабочих мест и элементарного комфорта ради возможности спать под ветряками.

Может, забрать у промышленности с энергетикой, как это сейчас и происходит в некоторых странах? Ну тогда надо забыть об экономическом росте и смириться с деиндустриализацией, мы в начале 1990-х годов это уже проходили.

Не легче ли новые леса посадить и наладить нормальное лесопользование, с надежной системой охраны от пожаров и браконьерских рубок? Тем более, что для леса "парниковый" углекислый газ - самая желанная пища. Даже самым упертым борцам с изменением климата приходится признать, что увеличение углекислого газа в атмосфере ведет к пропорциональному росту поглощения этого газа растениями.

Так что давайте поможем европейцам и другим нашим соседям по планете. Не самоубийством экономики, а рациональным лесопользованием. Сами же выиграем.

Экономика Отрасли Ресурсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США