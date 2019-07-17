Федерация футбола Аргентины надеется отменить красную карточку Месси

Руководство Федерации футбола Аргентины подала апелляцию на удаление Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки. Также в адрес КОНМЕБОЛ напишет письмо и сам Месси.

Нынешний кубок Америки завершился грандиозным скандалом. Если после проигранного полуфинала сборной Бразилии капитан аргентинцев Лионель Месси не без основания подверг критике действия судейской бригады, обвинив их, в частности, в нежелании воспользоваться системой видеопомощи арбитрам, то поединок за третье место вызвал у игрока "Барселоны" бурю эмоций.

Тогда в одном из эпизодов в первом тайме Месси и чилиец Гари Медель немного потолкались, после чего аргентинец демонстративно поднял руки в верх и не отвечал на действия соперника. Но арбитр той встречи усмотрел в действиях футболистов тяжкое нарушение правил футбола и удалил обоих. После победы сборной Аргентины Месси не вышел на церемонию награждения, подверг обструкции работу судей на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

За такие высказывания по регламенту КОНМЕБОЛ Месси грозит двухлетний запрет на выступление за сборную. И Федерация футбола Аргентины решила начать примирение сторон. Для начала написана апелляция на красную карточку Месси, которую предлагается заменить на желтую. Помимо этого федерация отправила письмо с объяснениями в адрес КОНМЕБОЛ и пообещала, что в скором времени тоже самое сделает и сам Месси. Более того, аргентинская сторона отразила и тот факт, что по ходу турнира неоднократно официально жаловалась на работу арбитров.

Федерация футбола Аргентины надеется, что все же удастся убедить руководство КОНМЕБОЛ не прибегать к столь суровому наказанию для капитана своей команды.