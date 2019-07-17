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17.07.2019 17:45
Рубрика: Экономика

Льготно-списочный состав

ФНС создаст единый реестр компаний - получателей поддержки
Текст: Игорь Зубков
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих господдержку - субсидии, льготные кредиты, гарантии и так далее.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Его оператором станет Федеральная налоговая служба, уже ведущая единый реестр МСП. Новый единый реестр будет также открытым, с доступом через сайт ФНС. Первое размещение сведений запланировано законопроектом на 20 декабря 2020 года.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Подобные реестры, но обособленные друг от друга, ведут сейчас органы власти всех уровней, которые занимаются выполнением программ поддержки малого бизнеса, а также Корпорация МСП и другие профильные организации. С запросами о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо обращаться к различным реестрам, создание же единого реестра позволит обеспечить адресность и обоснованность поддержки, даст возможность проводить оценку ее результатов, корректировать ее состав и объем, объясняет правительство.

Помимо вида, объема и срока оказания поддержки конкретным субъектам МСП в реестре будут указываться все факты нарушения порядка и условий получения помощи, в том числе нецелевое использование средств поддержки. Эти данные, как предполагает законопроект, будут обновляться ежемесячно на основе списков от соответствующих органов власти и организаций, а после истечения срока поддержки - будут храниться в течение десяти лет.

Экономика Бизнес Правительство Минфин ФНС Законодательная власть Госдума Господдержка малого бизнеса
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