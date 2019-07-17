Цена нефти европейской марки Brent во вторник проседала более чем на 4,5 процента на фоне информации о возможном потеплении в отношениях между США и Ираном. Котировки сорта начали понемногу восстанавливаться. Аналитики ожидают, что Brent в ближайшие дни не поднимется выше 66 долларов за баррель, но реальное снятие ограничений в отношении Ирана в более далекой перспективе может привести к переизбытку сырья и новому падению цен.

В моменте стоимость нефти Brent падала во вторник почти до 63,8 доллара. В среду началось восстановление котировок - на торгах днем цена барреля колебалась возле 65 долларов.

Главным фактором, вызвавшим падение котировок, стало заявление госсекретаря США Майка Помпео, который сообщил на встрече кабинета министров, что Иран "впервые" просигнализировал о готовности к переговорам по своей ракетной программе, указывает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. Госсекретарь дал понять, что это может быть результатом экономического давления со стороны США. Затем президент Дональд Трамп также заявил о достижении "значительного прогресса" в иранском вопросе.

Эти комментарии появились после того, как в понедельник иранский министр иностранных дел сообщил о возможности проведения переговоров, отметив, что Иран будет обсуждать свою программу по выпуску ракет только после того, как США прекратят поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ (что считается маловероятным), отмечает Шейбе. Позднее представитель Ирана в ООН исключил возможность вступления в переговоры по программе баллистических ракет. Это подтверждает, что высшие официальные лица США не вполне корректно понимают позицию Ирана, считает аналитик.

США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном в мае прошлого года и ввели санкции в отношении Тегерана. В условиях санкций добыча нефти в Иране за последние полгода упала на внушительные 1,3 миллиона баррелей в сутки. Если ограничения в отношении нефтяного сектора Тегерана будут сняты хотя бы частично, то производство нефти в стране, как и экспорт, может начать активно восстанавливаться, что повысит риски переизбытка сырья на мировом рынке, подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Даже частичное снятие ограничений против иранского нефтяного сектора может вылиться в переизбыток нефти на мировом рынке

Кроме того, на котировки оказывает влияние восстановление производства нефти в Мексиканском заливе после остановки работы нефтедобывающих мощностей на прошлой неделе из-за урагана "Барри", указывают аналитики банка.

Негативно на динамику нефтяных цен повлияло и общее снижение аппетита к рисковым активам на фоне угрозы введения дополнительных пошлин на китайские импортные товары со стороны США, добавляют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Одновременно Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе на 1,5 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали их снижения на 3 миллиона баррелей. Это также оказало понижательное давление на цены.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, до конца недели ценам на нефть Brent удастся удержаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель.

Впрочем, падение цен на нефть во вторник частично затронуло в вечерние часы и курс рубля. Снижение стоимости российской валюты было более заметно в паре с долларом, чем с евро в связи со слабостью европейской валюты на глобальных площадках, рассказывают Евдокимова и Жирнов. В среду днем рубль укреплялся к доллару, торгуясь в основном возле отметки 62,8 за доллар, следует из данных Московской биржи. Большинство валют развивающихся стран, напротив, днем снижались к доллару США.

"Слушания с участием спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности снизить ставку на июльском заседании", - считают Евдокимова и Жирнов. На этом фоне актуальным для рубля остается диапазон 62,5-63,5 в паре с долларом, прогнозируют в Нордеа Банке.

По мнению начальника аналитического отдела ИК "Цэрих кэпитал менеджмент" Николая Подлевских, в динамике рубля в июле цены нефти будут бороться за влияние с пиком дивидендных выплат по итогам 2018 года.