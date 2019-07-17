Госдума приняла закон о квотировании выбросов

Новости

Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе 14:26
Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов 14:21
Emmy International проведет отборочный тур в Санкт-Петербурге 14:20
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода 14:19
Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня 14:18
Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 14:17
Глава Крыма поручил упорядочить пассажироперевозки с границы Украины 14:13
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам 14:11
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе 14:10
В Кирове мужчина наехал на пристава на арестованном автомобиле 14:07
В Кировской области будут судить преподавателя за избиение учеников 14:04
А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор 14:00
Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано 13:58
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах 13:57
В Архангельской области заброшенный сельмаг превратят в музей 13:53
В Петербурге лжеполицейские обманули ветерана войны 13:51
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных 13:50
Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне 13:46
В Судане противоборствующие стороны подписали политическое соглашение 13:43
В мобильном приложении Петербурга появилась "Экстренная помощь" 13:40
В красноярском зоопарке из вольера сбежал ягуар 13:36
Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке" 13:33
Названы самые аварийные дороги в Подмосковье 13:31
В Уфе преподавателя вуза осудят за взятки в 1,2 миллиона рублей 13:30
Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеров 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
17.07.2019 14:12
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о квотировании выбросов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов. Инициатива была подготовлена в целях исполнения президентского поручения о снижении нагрузки на атмосферный воздух в крупнейших российских промышленных городах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон принят для того, чтобы на 20% в соответствии с указом президента снизить выбросы вредных веществ в атмосферу промышленно насыщенных городов, обезопасить граждан и снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

Фото: iStock
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом

Согласно документу, эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Это те регионы, которые испытывают серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. Там люди неделями не видят чистое небо из-за смога, пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

После проведения соответствующих расчетов до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов. Компаниям, осуществляющим деятельность на указанных объектах, придется разработать план мероприятий по достижению квот.

Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

Речь также идет о снижении выбросов от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.

 

 

 

 

Власть Работа власти Общество Экология Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию
МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
ВЦИОМ: Россияне считают Украину братской страной
НАТО случайно раскрыло ядерные арсеналы США