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17.07.2019 14:17
Рубрика: Власть

Госдума ратифицировала Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

Текст: Татьяна Замахина

Создается основа для сотрудничества стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма. Для этого Госдума ратифицировала Конвенцию по противодействию экстремизму.

Документ был подписан 9 июня 2017 года. В нем дается определение понятиям "экстремизм", "экстремистский акт", "финансирование экстремизма", "экстремистские материалы", "экстремистская организация", "противодействие экстремизму".

Конвенция также определяет, что компетентные органы стран-участниц ШОС могут устанавливать непосредственные контакты для противодействия экстремизму. В процессе взаимодействия могут быть, в частности, использованы дипломатические каналы.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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При необходимости будут поддерживаться неправительственные организации и другие институты гражданского общества для противодействия экстремизму.

Также стороны взяли на себя обязательства по совершенствованию законодательства в данной сфере, по усилению приграничного сотрудничества и пропагандистской деятельности, а также мониторингу СМИ и интернета для пресечения распространения экстремистской идеологии.

Крайне важно, что странам ШОС (а это восемь государств) удалось договориться о едином понимании терминов, касающихся экстремизма, считает глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

А тот факт, что определен перечень деяний, за совершение которых в странах ШОС должна быть установлена ответственность, позволит объединить усилия для пресечения распространения идеологии экстремизма, обеспечения безопасности наших государств и защиты прав граждан.

Фото: Евгений Малолетка/ТАСС
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- Бороться с экстремизмом, терроризмом, киберпреступностью, распространением наркотических и психотропных веществ можно только сообща, - уверен депутат.

По словам Пискарева, создается важный прецедент в международном праве.

- Ратифицируя Конвенцию ШОС, мы даем понять тем странам, которые ограничиваются заявлениями, что рано или поздно им тоже придется перейти к реальным делам, заявил член комитета, первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

По его словам, Россия - страна, которая воздерживается от того, чтобы делать различные эпатажные заявления, но вместе с тем выступает за конструктивные предложения. ШОС - сильная международная организация, которая готова совместно решать возникающие проблемы.

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