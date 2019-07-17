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17.07.2019 15:03
Рубрика: Общество

Госдума упрощает порядок получения вида на жительство в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Вид на жительство, а также разрешение на временное проживание в России можно будет получить гораздо проще широкому кругу иностранцев. Законопроект правительства об этом прошел второе чтение в Госдуме. Нововведения коснутся в первую очередь тех, кто связан с Россией своими корнями и готов работать на благо нашей страны.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Подготовить поправки поручил президент РФ. Законопроектом предлагается расширить круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Такой режим распространится на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР. Кроме того, это коснется детей до 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с ними.

Фото: Pixabay
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Его также смогут без бюрократии получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Упрощенный режим вводится и для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России. Под нововведения попадают также граждане, с отличием закончившие российские вузы. И это только основные категории, которых коснется новый закон.

Те, кто связан с Россией "своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", подчеркнул, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уверен, что все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки.

Что касается сроков рассмотрения запроса, то он сокращается с шести до четырех месяцев. Новеллой также является введение бессрочного вида на жительство (это, правда, не коснется случаев получения такого документа в связи с работой в РФ).

Новации затронули и разрешение на временное проживание. Его будут выдавать отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, признаны беженцами и т.п. Сроки выдачи документа тоже сокращаются до четырех месяцев.

Одновременно Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении до пяти тысяч с 3,5 тысячи рублей размера госпошлины за выдачу или замену вида на жительство. Данное изменение вносится в связи с введением нового документа, содержащего электронный носитель.

Общество Соцсфера Миграция Власть Право Личные документы Законодательная власть Госдума Иностранцы в России
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