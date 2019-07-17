Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене

Йеменские хуситы продолжают уничтожать различную технику своих противников. Особенно сильно достается подразделениям, на вооружении которых находится различные колесные бронемашины.

Пользуясь сложным рельефом горно-пустынной местности, повстанцы делают засады и, применяя различное вооружение, вроде противотанковых управляемых ракет или ручных реактивных гранатометов, методично выбивают бронеавтомобили, бронетранспортеры и пикапы с крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками.

Часто бывает так, что военные водители, пытаясь быстрее скрыться с места нападения, делают непростительные ошибки в управлении, в результате происходят опрокидывания и попадания в глубокие ямы.

Что-то похожее, по всей видимости, произошло на размещенном в Сети видео, на котором показан брошенный бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV американского производства.

На лобовых стеклах данного транспортного средства видны следы от пулевых попаданий. Экипаж, видимо, сумел уйти невредимым до того, как хуситы добрались до броневика.

Забрав имевшиеся на борту боеприпасы, повстанцы, используя емкости с горючей жидкостью, после нескольких попыток поджигают свой трофей.

Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню. Судя по всему, в 2019-м потери увеличатся еще на несколько десятков машин.