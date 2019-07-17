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17.07.2019,  
15:18
Текст:  Алексей Брусилов

Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене

Йеменские хуситы продолжают уничтожать различную технику своих противников. Особенно сильно достается подразделениям, на вооружении которых находится различные колесные бронемашины.

Пользуясь сложным рельефом горно-пустынной местности, повстанцы делают засады и, применяя различное вооружение, вроде противотанковых управляемых ракет или ручных реактивных гранатометов, методично выбивают бронеавтомобили, бронетранспортеры и пикапы с крупнокалиберными пулеметами и скорострельными пушками.

Часто бывает так, что военные водители, пытаясь быстрее скрыться с места нападения, делают непростительные ошибки в управлении, в результате происходят опрокидывания и попадания в глубокие ямы.

Что-то похожее, по всей видимости, произошло на размещенном в Сети видео, на котором показан брошенный бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV американского производства.

Фото: Алексей Моисеев
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На лобовых стеклах данного транспортного средства видны следы от пулевых попаданий. Экипаж, видимо, сумел уйти невредимым до того, как хуситы добрались до броневика.

Забрав имевшиеся на борту боеприпасы, повстанцы, используя емкости с горючей жидкостью, после нескольких попыток поджигают свой трофей.

Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню. Судя по всему, в 2019-м потери увеличатся еще на несколько десятков машин.

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