Как россиянке в Беларуси зарегистрировать рождение ребенка?

Здоровье

Может ли получивший производственную травму в России лечиться в Беларуси?

"В 1997 году я получил производственную травму в России. Работал вахтовым методом от организации, в которую трудоустроился самостоятельно. "Белгосстрах" отказал мне в оплате реабилитационного лечения и оздоровления, ссылаясь на то, что это бремя возлагается на российскую сторону. Но я проживаю в Беларуси. Белорусско-российским соглашением о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, предусмотрено для инвалидов II группы санаторно-курортное лечение раз в год и стационарное - дважды. Возможна ли оплата моего оздоровления на территории Беларуси, поскольку в результате производственной травмы у меня серьезные проблемы с позвоночником и перемещаться на большие расстояния проблематично? Владимир Кишкурно, Светлогорск".

Наталья Новикова, заместитель директора регионального отделения Фонда социального страхования России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Тюменская область:

- Оплата расходов на санаторно-курортное лечение застрахованного лица осуществляется в соответствии с медицинским заключением врачебной комиссии о наличии медицинских показаний. Оплачиваются лечение, размещение в одно- или двухместном номере со всеми удобствами (за исключением номеров повышенной комфортности), питание и в случае необходимости питание и проживание сопровождающего. На 2019 год региональным отделением Фонда социального страхования по ХМАО - Югре утверждена квота для получивших повреждение здоровья от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в центрах реабилитации, территориально наиболее удобно расположенных к месту проживания пострадавших. Это "Тараскуль" в Тюмени, "Омский" и "Вятские Увалы" в Кировской области.

По заключению медико-реабилитационной комиссии и согласно программе реабилитации вам рекомендовано санаторно-курортное лечение раз в год в белорусских санаториях "Приднепровский" и "Радон". Обеспечить оплату их услуг невозможно, поскольку учреждения расположены за пределами РФ. Предлагаем вам рассмотреть вопрос о санаторно-курортном лечении по профилю "болезни опорно-двигательного аппарата" в центре реабилитации "Тараскуль" в Тюмени.

Правила

Как россиянке в Беларуси зарегистрировать рождение ребенка?

"Нахожусь на последних сроках беременности в Беларуси, но рожать планирую в России. Муж, который работает сейчас в Минске, не может поехать со мной. Если роды все же пройдут в Беларуси, как мне потом зарегистрировать рождение ребенка? Алена".

Зарегистрировать ребенка можно в консульском отделе Посольства России в Беларуси. Для этого вам необходимо прийти в консульский отдел и предоставить ряд документов.

Ничего сложного. Нужно написать заявление о рождении ребенка и предоставить документ установленной формы о его рождении. Его выдает медицинская организация независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили роды. Необходимый документ также может выдать врач, который оказывал вам медицинскую помощь при родах, причем не важно, кто это - частнопрактикующий врач или государственный врач.

Если вы родили ребенка дома или где-то еще, вне медицинской организации и без врача, то вам необходимо получить заявление лица, присутствовавшего при родах. Вам понадобится паспорт и свидетельство о браке. Обратите внимание: заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее, чем через месяц со дня его появления на свет. Государственная регистрация рождения производится в день представления в консульское учреждение всех оформленных надлежащим образом документов.