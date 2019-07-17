Канцлер ФРГ празднует 65-летие

Ангеле Меркель исполнилось 65 лет. 14 из них она празднует в офисе федерального канцлера Германии.

Утром 17 июля канцлер, как ни в чем не бывало, пришла на работу. Получая поздравления, в том числе очень теплое, начинающееся со слов "Дорогая Ангела", от президента России Владимира Путина, Меркель провела заседание своего кабинета и церемонию увольнения Урсулы фон дер Ляйен с поста министра обороны и назначения на этот пост Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Для этой церемонии, которые вообще-то принято проводить стоя, в одном из залов дворца Бельвю был заранее заготовлен небольшой подиум с тремя стульями. Это следствие того, что три недели назад здесь же в ходе назначения Кристины Ламбрехт министром юстиции канцлера уже не в первый раз начала бить дрожь. Теперь Ангела Меркель и ее собеседники, в том числе главы других государств, общаются сидя.

Неудивительно, что в свой день рождения канцлер посвятила себя работе, вместо того чтобы читать, что пишет о ней пресса. Ведь в каждом материале СМИ, несмотря на праздничный тон и лестные слова, неизбежно заходит речь о состоянии здоровья канцлера. Например, бывший глава социал-демократов Зигмар Габриэль написал о ней, что "даже сидя, глава правительства ФРГ излучает больше политической силы, чем многие, стоящие перед ней и кажущиеся высокими". Сама Меркель несколько дней назад так прокомментировала грядущее 65-летие: "Да, вы не становитесь моложе. Но, возможно, становитесь опытнее".