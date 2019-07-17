Казахстан и Киргизия подтвердили стратегическое партнерство

- Киргизский народ всегда будет для нас братским, а республика - самым близким соседом и стратегическим партнером, - заявил премьер Казахстана (РК) Аскар Мамин. Он побывал в Бишкеке в преддверии государственного визита президента РК Касыма-Жомарта Токаева. Главу Казахстана ждут в Киргизии в течение ближайших недель.

Визит Аскара Мамина носил официальный характер и стал, по его же словам, хорошей возможностью сверить часы перед встречей лидеров двух стран. Премьер Казахстана принял участие в заседании двустороннего межправительственного совета и ряде встреч, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству, промышленной кооперации, а также вопросам использования трансграничных рек и развития культурно-гуманитарных связей.

- Стороны рассматривали вопросы партнерства в сферах торговли, инвестиций, транспорта, культуры, туризма, образования, - сообщают в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР. Официальный Нурсултан, впрочем, не скрывал, что, прежде всего, заинтересован в защите казахстанских инвестиций в экономику КР и обеспечении водой своих южных территорий. Бишкек, в свою очередь, - в упрощении пограничного и таможенного режима, поскольку на российский рынок товары из Киргизии попадают через территорию Казахстана.

- В текущем году президенты наших стран провели две встречи, на которых подтвердили твердую решимость развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные принципы дружбы, братства, союзничества и союзнического партнерства, - заявил по итогам переговоров с казахским коллегой премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. - Между странами намечен ряд перспективных совместных проектов, которые мы рассчитываем реализовать. Также мы рассмотрели вопросы грузоперевозок и приграничного сотрудничества, в том числе строительство автодорог, возведение моста, совершенствование работы контрольно-пропускных пунктов на границе.

- Нас объединяют общие историческое прошлое, культура и религия, - подтвердил Аскар Мамин. - Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов совместной повестки, поэтому считаем, что заседание даст хороший импульс развитию двусторонних отношений. В том числе поможет в краткосрочный период увеличить товарооборот как минимум до миллиарда долларов.

И Бишкек, и Нурсултан не в первый раз заявляют об этой амбициозной цели. Увеличить товарооборот до миллиарда долларов Киргизия и Казахстан пытаются на протяжении последних нескольких лет и регулярно отчитываются о росте в 5-15 процентов в год. Однако по итогам 2018-го объем взаимной торговли пока составил 843 миллиона долларов, а в январе-апреле 2019-го - 284 миллиона.

- Киргизская делегация в целом довольна результатами переговоров с Казахстаном, - заявил журналистам премьер КР Мухаммедкалый Абылгазиев. "Встреча показала, что нам необходимо регулярно встречаться, чтобы решать все проблемные вопросы, - поддержал коллегу Аскар Мамин.