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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай призывает расширить права развивающихся экономик в МВФ

16 июля Совет директоров-исполнителей Международного валютного фонда объявил о том, что просьба Кристин Лагард об увольнении с поста главы МВФ принята, и началась процедура выбора нового главы фонда.
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

В своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" излагает позицию Пекина: в ключевой момент, когда в МВФ проходит перераспределение квот участников, новый глава организации должен идти в ногу со временем - активно продвигать реформы управления фондом, продолжать расширять объем прав и представительство развивающихся экономик, чтобы МВФ мог доказать свою эффективность.

После вступления в 2011 году в должность главы МВФ Кристин Лагард приложила все усилия для реформы квот и прав управления. В 2016 году, наконец, программа реформирования, которая долгое время задерживалась американской стороной, была принята. По ней около 6 процентов голосов перешли к развивающимся странам, которые прежде были недостаточно представлены в МВФ. Среди крупнейших акционеров фонда КНР переместился с шестого места на третье. Повысили свои позиции Россия, Индия и Бразилия. Развитые европейские страны уступили два места в совете директоров-исполнителей развивающимся экономикам.

Но, тем не менее, распределение квот и прав управления в МВФ по-прежнему не полностью отражает объективные перемены в структуре мировой экономики. Нынешний исполняющий обязанности главы МВФ Давид Липтон призывает к рациональному увеличению голосов стран, экономическое значение которых повышается и которые готовы нести пропорциональную ответственность за защиту глобального влияния МВФ и его ресурсов.

В настоящее время, когда в ВМФ проходит 15-я генеральная проверка квот, можно надеяться на достижение консенсуса по новым формулам управления. Новый глава МВФ должен признать тот факт, что значение развивающихся экономик в глобальном хозяйстве будет непрерывно расти. Поэтому необходимо продолжать увеличивать квоты этих стран и в МВФ. Что касается структуры управления, то состав высшего руководства МВФ, в том числе и его совета директоров-исполнителей, также должен более адекватно отражать изменения в мировой экономической структуре. Только в таком случае МВФ сможет защитить свою легитимность, обеспечить международную финансовую стабильность, считают в Китае.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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