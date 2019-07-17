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17.07.2019 12:16
Рубрика: Культура
Проект: Наука

В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века

Текст: Николай Грищенко
Фото: ГИА Туркменистана Фото: ГИА Туркменистана
Фото: ГИА Туркменистана

Туркменские археологи нашли на границе с Афганистаном клад редких серебряных монет XIII столетия. Уникальная находка сделана на окраине древнего города Мехне, в котором находился знаменитый на Востоке караван-сарай Идриса.

Исследуя пол в мавзолее суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра, более известного как Мяне-баба, археологи нашли 91 дирхем.
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"Пролежавшие много веков в сырости монеты окислились, слиплись и не поддавались прочтению. После их тщательной очистки в лабораторных условиях специалистам удалось установить, что это серебряные дирхемы разного чекана", - сообщает государственное информагентство Туркменистана.

Выяснилось, что большинство монет имеют надпись с именем Абага-хана, правившего государством Ильханидов в 1265-1282 годы. На других дирхемах прочитывается имя Аргун. Ученые полагают, что это был Аргун-хан, правивший государством Ильханидов в 1284-1291 годы, или туркменский Аргун-шах, управлявший Хорасаном. Две монеты с именем Аргун-хана особенно привлекли внимание ученых - на их оборотной стороне имеются изображения животных: на одной видны очертания льва, на другой - существа, похожего на быка

Другие восемь дирхемов относятся также к государству Ильханидов, но прочесть конкретное имя правителя не удается. Специалисты не исключают, что это мог быть чингизид Газан-хан, который приняв ислам, совершил паломничество к усыпальнице святого старца шейха Абу Саида Абул Хайра и дал указание привести ее в соответствующий порядок. Именно тогда на портале мавзолея появилась изумительная изразцовая мозаика.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История В мире экс-СССР Туркмения
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