В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века

Туркменские археологи нашли на границе с Афганистаном клад редких серебряных монет XIII столетия. Уникальная находка сделана на окраине древнего города Мехне, в котором находился знаменитый на Востоке караван-сарай Идриса.

Исследуя пол в мавзолее суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра, более известного как Мяне-баба, археологи нашли 91 дирхем.

"Пролежавшие много веков в сырости монеты окислились, слиплись и не поддавались прочтению. После их тщательной очистки в лабораторных условиях специалистам удалось установить, что это серебряные дирхемы разного чекана", - сообщает государственное информагентство Туркменистана.

Выяснилось, что большинство монет имеют надпись с именем Абага-хана, правившего государством Ильханидов в 1265-1282 годы. На других дирхемах прочитывается имя Аргун. Ученые полагают, что это был Аргун-хан, правивший государством Ильханидов в 1284-1291 годы, или туркменский Аргун-шах, управлявший Хорасаном. Две монеты с именем Аргун-хана особенно привлекли внимание ученых - на их оборотной стороне имеются изображения животных: на одной видны очертания льва, на другой - существа, похожего на быка

Другие восемь дирхемов относятся также к государству Ильханидов, но прочесть конкретное имя правителя не удается. Специалисты не исключают, что это мог быть чингизид Газан-хан, который приняв ислам, совершил паломничество к усыпальнице святого старца шейха Абу Саида Абул Хайра и дал указание привести ее в соответствующий порядок. Именно тогда на портале мавзолея появилась изумительная изразцовая мозаика.