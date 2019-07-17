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17.07.2019 09:24
Рубрика: В мире

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Текст: Игорь Дунаевский

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил внести украинский в число официальных языков ООН. Такую идею он озвучил в своем Facebook.

В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке

Чиновник рассуждал про необходимость реформирования Совета безопасности ООН и права вето, а также задался вопросом, почему русский наделен статусом официального языка всемирной организации. "Можем ООН наш язык предложить в качестве официального, - считает Климкин. - А что, Украина ведь тоже учредитель (ООН - прим. "РГ")". Министр напомнил о нескольких инициативах его ведомства, направленных на популяризацию украинского языка и транслитерации.

При этом чиновник заявил, что не "против какого-то другого языка, а только за". "За украинский. У нас все постоянно против чего-то, пора бы уже за", - заключил он.

Напомним, статус официальных в ООН имеют шесть языков - русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский. Большинство документов всемирной организации издаются на всех шести официальных языках.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН
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