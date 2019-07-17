В связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами общей юрисдикции и арбитражными судами норм процессуального законодательства при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения.

1. При применении положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее соответственно - ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ) в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 451-ФЗ), вступающего в силу со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, следует учитывать, что, по общему правилу, порядок судопроизводства определяется в соответствии с федеральным законом, действующим во время рассмотрения и разрешения дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных актов (часть 3 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 3 АПК РФ, часть 5 статьи 2 КАС РФ).

Соответственно, по общему правилу, после вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ установленный данным законом процессуальный порядок подлежит применению при рассмотрении искового заявления, заявления, административного искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа; апелляционной жалобы, представления на судебные акты мировых судей, районных судов, гарнизонных военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, судебные акты Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные им по первой инстанции; жалобы, поданной в арбитражный суд кассационной инстанции, кассационных жалобы, представления, поданных в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации; жалобы, представления, поданных в Президиум Верховного Суда Российской Федерации в порядке надзора, и в том случае, если они были поданы до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ.

2. После вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ при поступлении в суд общей юрисдикции искового заявления, административного искового заявления, подлежащего рассмотрению арбитражным судом, или при поступлении в арбитражный суд искового заявления, заявления, подлежащего рассмотрению судом общей юрисдикции, такое исковое заявление, административное исковое заявление, заявление возвращается заявителю соответственно на основании пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ, пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 129 КАС РФ.

Если указанное обстоятельство выяснится после принятия к производству искового заявления, административного искового заявления, заявления, в том числе поданного до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, дело передается по подсудности по правилам, установленным частью 21 статьи 33 ГПК РФ, частью 4 статьи 39 АПК РФ, частью 21 статьи 27 КАС РФ.

3. После вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ рассмотрение заявления об отводе судьи или состава суда осуществляется по правилам, установленным статьей 20 ГПК РФ, статьей 25 АПК РФ в редакции указанного федерального закона независимо от того, когда возбуждено производство по делу.

4. Лицо, которое до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ начало участвовать в деле в качестве представителя, в том числе путем подачи искового заявления, заявления, заявления о выдаче судебного приказа, после вступления в силу указанного федерального закона сохраняет предоставленные ему по этому делу полномочия вне зависимости от наличия высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности (статья 49 ГПК РФ, статья 59 АПК РФ).

5. Требования к форме и содержанию искового заявления, заявления, в том числе о выдаче судебного приказа, установленные соответственно статьями 124, 131 ГПК РФ, 125 , 2293 АПК РФ, определяются в соответствии с законом, действовавшим на момент их подачи, и в тех случаях, когда поданные до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ исковое заявление, заявление оставлены судом без движения, а вопрос об их принятии разрешается судом после вступления в силу указанного федерального закона.

В частности, не является основанием для оставления без движения или возвращения поданных до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа отсутствие какого-либо идентификатора гражданина, являющегося ответчиком (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства).

6. Поскольку в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, лицо, не подписавшее или подписавшее, но не имевшее полномочий на подписание и (или) подачу в суд искового заявления, заявления, жалобы, поданной в арбитражный суд до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, имело право на устранение данных недостатков после оставления судьей таких заявления, жалобы без движения (статьи 128, 263, 280 АПК РФ), данная возможность должна быть предоставлена такому лицу после вступления в силу названного федерального закона и в том случае, если вопрос об оставлении без движения не был разрешен судьей до вступления в силу указанного федерального закона.

7. В связи с тем, что закон, устанавливающий или усиливающий ответственность, не имеет обратной силы, процессуальный штраф за нарушение, совершенное до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, не может превышать пределов, установленных процессуальным законодательством в редакции, действовавшей до вступления в силу указанного федерального закона (например, часть 3 статьи 57, часть 1 статьи 85, часть 2 статьи 140, часть 3 статьи 159, часть 4 статьи 162 ГПК РФ, статья 119 АПК РФ).

8. Если срок рассмотрения дела, предусмотренный положениями процессуального законодательства в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, не истек до вступления в силу данного федерального закона, применяется срок рассмотрения дела, установленный процессуальным законодательством в редакции Федерального закона N 451-ФЗ (например, часть 1 статьи 152 АПК РФ, часть 7 статьи 272 КАС РФ).

9. Трехмесячный срок, установленный для обращения с заявлением о возмещении судебных расходов, начинает исчисляться со дня вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ в соответствии с правилами, установленными частью 1 статьи 10З1 ГПК РФ, частью 1 статьи 1141 КАС РФ в редакции Федерального закона N 451-ФЗ.

Шестимесячный срок, установленный частью 2 статьи 112 АПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, продолжает течь, если он не истек ко дню вступления в силу указанного федерального закона.

10. Если рассмотрение дела было начато судом до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ по общим правилам или по правилам упрощенного производства, в единоличном составе суда или коллегиальном составе суда, то после вступления в силу указанного федерального закона такое дело подлежит рассмотрению в том же порядке и в том же составе суда.

В частности, если до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ судом было возбуждено производство по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, которое после вступления в силу названного федерального закона не подлежит рассмотрению в указанном процессуальном порядке (например, дело, связанное с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, пункт 5 части 3 статьи 2322 ГПК РФ, часть 4 статьи 227 АПК РФ), суд продолжает рассмотрение такого дела в порядке упрощенного производства.

Если указанная в исковом заявлении о взыскании денежных средств цена иска составляет для юридических лиц от пятисот до восьмисот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от двухсот пятидесяти до четырехсот тысяч рублей и такое исковое заявление было подано до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ, арбитражный суд после вступления в силу указанного федерального закона продолжает рассмотрение дела в общем порядке.

Частные жалобы, представления на не вступившие в законную силу определения судов общей юрисдикции по гражданским делам и на определения по административным делам, указанные в части 21 статьи 315 КАС РФ, апелляционные жалобы, представления на решения судов, принятые в порядке упрощенного (письменного) производства по правилам главы 33 КАС РФ, апелляционные жалобы на определения арбитражных судов, а также кассационные жалобы на судебные акты, указанные в статье 3271 КАС РФ, на судебные акты по делам, рассмотренным арбитражным судом в порядке упрощенного производства, продолжают рассматриваться коллегиально, если их рассмотрение в судебном заседании или в случаях, предусмотренных КАС РФ, без проведения судебного заседания начато в таком составе суда до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ.

Если до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ по результатам изучения судьей кассационной жалобы на выданный арбитражным судом судебный приказ, изучения судьей Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации кассационной жалобы на указанный в статье 3271 КАС РФ судебный акт вынесено определение о передаче жалобы с делом для рассмотрения обжалуемого судебного акта в судебном заседании, данная жалоба подлежит рассмотрению в порядке, действовавшем до вступления в силу названного федерального закона.

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции, принятое по итогам такого рассмотрения, независимо от его результата, может быть обжаловано в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

11. Заявления, подаваемые в суд после принятия итогового судебного акта, например, о разъяснении решения суда, об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения рассматриваются в соответствии с процессуальным законодательством, действующим во время их рассмотрения (часть 3 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 3 АПК РФ, часть 5 статьи 2 КАС РФ).

12. Арбитражный суд первой инстанции вправе не составлять мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, если апелляционная жалоба на его решение, принятое путем подписания судьей резолютивной части, подана до вступления в силу Федерального закона N 451-ФЗ (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

При этом суду апелляционной инстанции следует рассмотреть жалобу на решение арбитражного суда, принятое путем подписания судьей резолютивной части, даже при отсутствии мотивированного решения (статья 2721 АПК РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов