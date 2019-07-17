Колумбиец попытался под париком ввезти кокаин в Испанию

В аэропорту Барселоны задержан мужчина, спрятавший под париком полкилограмма кокаина. Внимание сотрудников национальной полиции привлек странный внешний вид пассажира.

Чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика наркокурьер надел еще и шляпу. Кроме того, мужчина заметно нервничал при прохождении паспортного контроля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Twitter полиции.

При проверке под париком был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина. Его стоимость превышает 30 тысяч евро. Установлено, что мужчине 65 лет и он родом из Колумбии. В Испанию наркокурьер прибыл из Боготы.