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17.07.2019 02:03
Рубрика: В мире

Колумбиец попытался под париком ввезти кокаин в Испанию

В аэропорту Барселоны задержан мужчина, спрятавший под париком полкилограмма кокаина. Внимание сотрудников национальной полиции привлек странный внешний вид пассажира.

Фото: Flickr.com
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Чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика наркокурьер надел еще и шляпу. Кроме того, мужчина заметно нервничал при прохождении паспортного контроля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Twitter полиции.

При проверке под париком был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина. Его стоимость превышает 30 тысяч евро. Установлено, что мужчине 65 лет и он родом из Колумбии. В Испанию наркокурьер прибыл из Боготы.

В мире Европа Испания Борьба с наркотиками
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