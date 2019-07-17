Палубный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых

Палубный ударный вертолет Ка-52К "Катран" сможет эвакуировать раненых с корабля на берег. Для этого он получил внешнюю подвеску.

Как рассказал ТАСС летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" Александр Чередниченко, вертолет сможет переносить платформу с несколькими ранеными. Она будет защищена специальной сеткой.

- Задачи могут быть разные. Почему бы еще такую возможность не предусмотреть при необходимости? Почему нет, если Ка-52К это позволяет делать. Внизу устанавливается камера, а вид внешней подвески выводится на экран, что позволяет понимать, где у тебя на тросе находится груз, - отметил летчик-испытатель 1-го класса.

Кроме того, на палубном вертолете предусмотрен комплекс борьбы с воздушными целями "Стрелец". Как считает Александр Чередниченко, у Ка-52К "Катран" еще ряд уникальных характеристик, как приборного оборудования и вооружения, так и пилотирования.

Ранее "РГ" сообщала, что, по словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, новые вертолеты морской авиации подтвердили заложенные характеристики и в Сирии. Данная модификация машины предназначена для оснащения вертолетоносцев типа "Мистраль".