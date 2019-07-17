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17.07.2019 04:53
Рубрика: Власть

Лавров озвучил условие для возобновления авиасообщения с Грузией

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Россия готова рассмотреть возможность отмены принятых в отношении Грузии мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки, при условии устранения угрозы безопасности россиян.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". Он отметил, что отношения грузинских властей и оппозиции - это внутреннее дело страны, и Россия не намерена вмешиваться. Однако вызывают беспокойство "попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы". По словам Лаврова, вряд ли эти люди задумываются об ущербе, который наносят своими действиями.

Москва ожидает от руководства Грузии "скорейшего осознания ущербности и опасности дальнейшего раскручивания антироссийской истерии", - заявил министр. Он выразил надежду, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. "Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии". Лавров убежден, что грузинский народ не считает россиян врагами и уверен, что со временем между государствами восстановятся добрососедские отношения.

Напомним, запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией начал действовать с восьмого июля. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

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