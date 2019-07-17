Маргарита Мамун ждет ребенка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила о своей беременности. Спортсменка опубликовала фотографию на своей страничке в Instagram.

23-летняя гимнастка опубликовала фотографию, на которой заметен округлившийся живот. Рядом с Маргаритой ее муж - пловец Александр Сухоруков. О сроке и поле будущего ребенка они пока не сообщают.

Александр и Маргарита поженились около двух лет назад, после того как Мамун завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Отношения между спортсменами возникли в 2013 году, и с тех пор они не расставались.