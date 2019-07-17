Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла легкоатлетический турнир в итальянской Падуе, где она выступала в нейтральном статусе.

Для победы нашей соотечественницы хватило высоты 1,94 м. Ласицкене также трижды попыталась взять двухметровый рубеж, но безрезультатно. Второе место у украинки Ирины Геращенко (1,90 м), третье заняла британка Морган Лейк (1,85).

Для Марии это уже 16-я победа подряд. В последний раз она не смогла выиграть на турнире в Челябинске 17 января, уступив соотечественнице Анне Чичеровой.

Новая победная серия Ласицкене кажется невероятной, но только не для Марии. С 1 июля 2016 по 30 июня 2018 года она выиграла 45 турниров подряд. Мария Ласицкене - одна из самых титулованных действующих спортсменов. Среди прочего она двукратная чемпионка мира и трехкратная победительница общего зачета "Бриллиантовой лиги".