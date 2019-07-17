Валентина Матвиенко: Надо ускорить унификацию визового режима с Беларусью

Россия и Беларусь должны как можно скорее унифицировать визовый режим, чтобы для граждан третьих стран правила въезда на территорию Союзного государства были едиными, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В среду она провела встречу со своим белорусским коллегой - председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем "на полях" VI Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге. "Этот год особенный - мы отмечаем 20-летие договора о Союзном государстве России и Беларуси. И это хорошее время для осмысления пройденного пути, что нам удалось сделать, что пока не удалось сделать, как нам наполнить Союзный договор новым содержанием, новыми мероприятиями, чтобы он отвечал вызовам времени", - сказала глава Совфеда. Она напомнила, что по инициативе президентов двух стран создана совместная российско-белорусская группа, которая работает над этим.

Для углубления экономического и гуманитарного сотрудничества "нужны синхронизированные шаги по приведению нашего законодательства в соответствие нормам и требованиям и унификации в какой-то мере этого законодательства, чтобы наши бизнесмены знали общие правила игры", продолжила Матвиенко. В числе препятствий на пути развития Союзного государства назвала различный порядок въезда-выезда, действующий на территории России и Беларуси для граждан третьих стран. Надо вместе снимать те препятствия и препоны, которые еще существуют, уверена спикер. "В числе таких препон - еще не до конца согласованное межправительственное соглашение о едином визовом режиме, чтобы обеспечить единые миграционные правила и иные для облегчения контактов, сотрудничества молодежи, деловых людей, спортсменов, участников общественных организаций, нашего интеграционного процесса", - сказала глава Совфеда.

Проблема унификации визового режима обсуждалась и на экспертной сессии высокого уровня, организованной в рамках форума законодателями-международниками двух стран. По словам главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, работа в этом направлении близится к завершению, "это дело ближайших месяцев, если не ближайших недель".

Этот год особенный - мы отмечаем 20-летие договора о Союзном государстве России и Беларуси

Нынешний форум регионов России и Беларуси посвящен вопросам культурного и гуманитарного сотрудничества.В нем понимают участие губернаторы, чиновники, парламентарии двух стран. Дискуссии проходят по нескольким тематическим направлениям: реализация совместных молодежных проектов; взаимодействие регионов в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного государства; культурно-гуманитарные проекты как связующее звено духовной жизни народов двух стран; образовательное пространство: проекты и направления развития; туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов; развитие сотрудничества регионов, районов и городов России и Беларуси как инструмент укрепления Союзного государства.

В четверг Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович проведут встречу с руководителями органов государственной власти регионов двух стран. А затем состоится пленарное заседание на тему "Межрегиональные связи как основа единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси". Также в рамках форума будет подписано более 20 соглашений между российскими и белорусскими регионами по различным направлениям сотрудничества. К слову, порядка 80 российских субъектов имеют договора с белорусскими регионами. С каждым годом нормативно-правовая база пополняется, активнее всего - в ходе двусторонних форумов регионов, которые попеременно проходят в России и Беларуси.