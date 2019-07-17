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17.07.2019 16:40
Рубрика: Власть

МЧС создало аккаунт в мессенджере Telegram

Текст: Тимофей Борисов

У МЧС России появились новые официальные площадки в социальных сетях. Такое сообщение появилось на сайте российского спасательного ведомства. Площадок - три. При этом одна из них находится на запрещенном и официально заблокированном мессенджере Telegram.

МЧС открыло единый портал онлайн-сервисов

Судя по сообщению пресс-службы МЧС, в Telegram теперь будет размещаться самая оперативная информация.

На двух других площадках ("Яндекс.Дзен" и Pinterest) - обзорные статьи, новости, интервью, а также уникальные фотографии. Если с их просмотром все понятно и просто, то с заходом на заблокированный государством ресурс возникают вопросы.

Напомним, Таганский суд Москвы 3 апреля 2018 года удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
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