МЧС создало аккаунт в мессенджере Telegram

У МЧС России появились новые официальные площадки в социальных сетях. Такое сообщение появилось на сайте российского спасательного ведомства. Площадок - три. При этом одна из них находится на запрещенном и официально заблокированном мессенджере Telegram.

Судя по сообщению пресс-службы МЧС, в Telegram теперь будет размещаться самая оперативная информация.

На двух других площадках ("Яндекс.Дзен" и Pinterest) - обзорные статьи, новости, интервью, а также уникальные фотографии. Если с их просмотром все понятно и просто, то с заходом на заблокированный государством ресурс возникают вопросы.

Напомним, Таганский суд Москвы 3 апреля 2018 года удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.