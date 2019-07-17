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17.07.2019 16:24
Рубрика: В мире

Меркель отмечает 65-летие в рабочей обстановке

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Ангела Меркель, которая отмечает в среду свое 65-летие, находится на высоком посту четырнадцатый год. За это время пережила финансовый и миграционный кризис, а также многочисленные кризисные моменты в правящей коалиции. Она относится к числу наиболее могущественных и влиятельных политиков мира.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как отмечает портал Spiegel, Меркель олицетворяет немецкую политику последних лет. С 2000 по 2018 год она руководила правящей партией ХДС, а с 2005 года возглавляет ведомство федерального канцлера. Все это время у политика не было легких задач. И сегодня она не имеет возможности расслабиться.

Меркель также борется и с внутренними проблемами. На протяжении последних недель ее преследовали приступы дрожи. Однако, как отмечают наблюдатели, до сих пор канцлер преодолевала все трудности и неудачи и выходила еще более сильной из схватки. Она заявила, что чувствует себя хорошо и доработает до конца каденции в 2020 году.

Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем

Четвертый срок правления на посту канцлера далек от стабильности, полагают эксперты. На парламентских выборах 2016 года блок ХДС/ХСС добился худших результатов с 1949 года. Несмотря на это, личный рейтинг Ангелы Меркель остается высоким, она по-прежнему пользуется доверием у населения. "Мы не становимся моложе, зато опытнее", - пошутила политик в отношении своего возраста.

Фотограф Даниэль Бискуп, который сопровождает Меркель с 1990 года, вспоминает, как поначалу с второстепенных ролей она в последующем стала определять политику страны. В августе должен появиться альбом фотокорреспондента "Ангела Меркель - от 1990 до 2019".

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