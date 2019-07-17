МИД РФ назвал откровенной ложью сообщения о не выданных преподавателям визах

В министерстве иностранных дел России назвали "откровенной ложью" информацию о том, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, сообщает ТАСС. Ранее такое утверждение появилось в газете The New York Times.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что преподаватели американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами. Это происходит, несмотря на то, что школа работает как коммерческое предприятие, однако при этом учитель обладает дипломатическими привилегиями.

В МИД РФ также подчеркнули, что Москва долгое время безрезультатно просила американскую сторону привести в соответствие статус школы и решить все возникшие вопросы на основе взаимности.

"Вашингтон каждый раз продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовывать их как административно-технических сотрудников посольства", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

При этом Вашингтон не выдает визы аналогичной категории административно-техническому персоналу российских загранучреждений.

"Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан", - констатировали на Смоленской площади, напомнив об устроенном американской стороной "информационном залпе", который состоит из подтасовки фактов и дезинформации, добавив, что все варианты решения вопроса "на столе в кабинете американского посла в Москве".

"Предложения о разрешении визовых проблем Москва много раз на всех уровнях доводила до Вашингтона", - заключили в российском дипломатическом ведомстве.