Минэкономразвития предложило реформу электроэнергетики в России

Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других. Разницу в оплате должен взять на себя федеральный бюджет.

Каждый должен нести свой чемоданчик - на этом принципе основывается предложение МЭР о ликвидации в России перекрестного субсидирования в электроэнергетике, по которому промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения, а за снижение цены электроэнергии для Дальнего Востока доплачивают потребители остальной части страны и т.д.

Объемы перекрестного субсидирования в 2018 году ФАС оценила в 220 миллиардов рублей, Минэнерго - в 390 миллиардов рублей. Минэкономразвития предлагает в федеральном бюджете на 2020-2021 годы учесть субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков.

Еще раньше министр энергетики РФ Александр Новак говорил: "Речь идет о справедливом распределении "перекрестки" среди промышленных потребителей. Сегодня ее платят в основном малые и средние предприятия, некрупная промышленность. Крупная промышленность сегодня нагрузку не несет по перекрестке, потому что присоединена сетям ФСК, а там тариф на передачу электроэнергии в четыре раза ниже, чем у других потребителей, поэтому решение о распределении перекрестного субсидирования среди всех потребителей подразумевает и частичный перенос нагрузки на крупных промышленных потребителей".

По словам министра, процесс такого реформирования платежей должен происходить в течение семи лет.

Проблему изучала и Высшая школа экономики, по расчетам которой экономически обоснованные ставки для населения должны быть в 1,3-1,4 раза выше, чем для предприятий. Наиболее рациональным подходом был бы рост цен для населения по схеме "инфляция плюс", а для промышленности - "инфляция минус" или не выше инфляции. Тем более что доля бытового потребления растет: за 25 лет она увеличилась с 12% до 18% от суммарного потребления в стране. Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный предполагает, что "на выравнивание сетевых тарифов между группами потребителей по такой схеме потребуется 12-15 лет. При этом рост тарифов для населения сверх инфляции ежегодно должен составлять около 6%".

Теперь Минэкономразвития предложило свой вариант платежной реформы в электроэнергетике. Кроме того, ведомство предлагает субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности. Ранее предполагалось, что нагрузка по этим двум проектам ляжет преимущественно на крупную промышленность. В проекте также предлагается принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе оптимизировать их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более 2,5% ежегодно.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.