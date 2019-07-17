Минпромторг создал каталог высоких технологий

Список современной высокотехнологичной российской продукции сформировало Министерство промышленности и торговли России. Каталог будет регулярно обновляться.

Сейчас в нем, как уточнили в министерстве, порядка 70 позиций, в том числе производящиеся в нашей стране 3D-принтеры, а также полимерные материалы. По каждой позиции указываются технические характеристики, производственные возможности и уникальные особенности выпускаемой продукции.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, аддитивные (высокотехнологичные) технологии с каждым годом получают все большее распространение как в гражданском, так и в промышленном сегменте. При этом цены снижаются, так как на рынок выходят новые игроки.

"По экспертной оценке, на конец 2018 года мировой рынок аддитивных технологий, состоящий из продуктов и услуг, составил около 9 млрд долларов. В то же время российский рынок аддитивного производства, включающий оборудование, материалы, услуги демонстрирует ежегодный рост около 20% и на конец 2018 года составил порядка 4,5 млрд рублей", - отметил Мантуров.

Так, за последние два года произведено более 40 промышленных и 5000 настольных 3D принтеров, что позволило значительно снизить ежегодную зависимость от импортных поставок.