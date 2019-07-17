Миротворец ООН погиб при атаке на границе Южного Судана и Судана

Миротворец ООН (ЮНИСФА) погиб при нападении вооруженных боевиков в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Жертвами атаки стали еще пять человек, среди которых две женщины и ребенок.

Погибший был родом из Эфиопии, передает РИА Новости. Еще один член ЮНИСФА пострадал.

Совет безопасности ООН ранее продлил мандат миротворческой миссии на границе Судана и Южного Судана до 15 октября 2019 года. Миссия должна урегулировать конфликт в богатой нефтью спорной территории.

Напомним, что конфликт в Южном Судане длится с 2013 года, когда обострилось противостояние между президентом этой африканской страны Салвой Киир и его бывшим заместителем Риеком Машаром.