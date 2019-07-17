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17.07.2019 07:01
Рубрика: В мире

Миротворец ООН погиб при атаке на границе Южного Судана и Судана

Миротворец ООН (ЮНИСФА) погиб при нападении вооруженных боевиков в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Жертвами атаки стали еще пять человек, среди которых две женщины и ребенок.

Погибший был родом из Эфиопии, передает РИА Новости. Еще один член ЮНИСФА пострадал.

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Совет безопасности ООН ранее продлил мандат миротворческой миссии на границе Судана и Южного Судана до 15 октября 2019 года. Миссия должна урегулировать конфликт в богатой нефтью спорной территории.

Напомним, что конфликт в Южном Судане длится с 2013 года, когда обострилось противостояние между президентом этой африканской страны Салвой Киир и его бывшим заместителем Риеком Машаром.

В мире Африка Судан В мире Африка Южный Судан Международные организации ООН Смена власти в Судане
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