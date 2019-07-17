Молодежь СГ намерена активнее создавать совместные бизнес-инкубаторы

Активнее поддерживать молодежные предпринимательские инициативы за счет создания бизнес-инкубаторов инициировали делегаты VII Молодежного форума России и Беларуси, который состоялся в Северной столице. Форум, завершившийся накануне, стал площадкой для диалога молодежи с представителями законодательной и исполнительной власти обоих государств, информирует БЕЛТА.

В резолюции форума "Молодежь - за Cоюзное государство", принятой участниками встречи в Санкт-Петербурге, подчеркивается стремление юношей расширять и практику российско-белорусских студенческих отрядов, содействовать реализации совместных экологических и волонтерских проектов. Активное участие молодежи в процессе обсуждения настоящего и будущего братских стран - залог устойчивости и последовательности их развития, подчеркивается в резолюции.

Участники VII Молодежного форума России и Беларуси считают важным продолжать "развивать добрососедское сотрудничество, расширять спектр общения и деловых связей между странами, консолидировать усилия по осуществлению государственной молодежной политики России и Беларуси, отмечая общую заинтересованность в развитии международного молодежного сотрудничества", - констатируется в документе.

Судя по детальному характеру его содержания, работа над ним носила скрупулезный характер, отмечают эксперты. В нем, в частности, обозначено стремление реализовывать совместные мероприятия и проекты во всех сферах жизни общества, находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми людьми с различными профессиональными и социальными интересами.

Кроме того, молодежь намерена сосредоточиться на двусторонних проектах, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества, уделить особое внимание сохранению исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Участие в работе форума приняли представители республиканских, федеральных, региональных молодежных общественных и студенческих организаций, лидеры молодежных движений, руководители молодежных проектов двух стран. А его организаторами выступили министерства образования двух стран, Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи России.