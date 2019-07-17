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17.07.2019 15:48
Рубрика: Власть

Москалькова назвала Госдуме необходимые для принятия законы

Текст: Татьяна Замахина
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила на заседании нижней палаты и обратилась к Госдуме с рядом инициатив.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Представляя депутатам доклад о своей деятельности, омбудсмен рассказала о ключевых моментах, на которые народным избранникам стоит обратить внимание при совершенствовании законодательства.

В первую очередь Москалькова обратила внимание на проблему, связанную с необоснованными отказами в возбуждении уголовных дел. Доля обращений по этому поводу к ней очень высока. Граждане, по ее словам, по сути сталкиваются с запретом на доступ к правосудию. А значит, потерпевшие не могут добиться возмещения вреда и розыска виновного в совершении преступлений.

Например, в Московской области следователи 23 раза отказали заявителям в возбуждении уголовного дела - речь шла о незаконном отчуждении земельных участков граждан в пользу некоммерческой структуры. "И только после проверки прокуроров по нашей инициативе и нашей просьбе, уголовное дело было возбуждено", - добавила уполномоченный.

Фото: РИА Новости
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Всего же прокурорами было отменено в качестве незаконных два миллиона постановлений об отказах в возбуждении уголовного дела. "Все это разворачивает нас к необходимости пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела…. И я вас, уважаемые коллеги, просила бы обратить на это внимание", - обратилась она к депутатам, добавив, что глава государства поддерживает ее в том плане, что "нужно что-то делать с этой ситуацией".

То, что на 32% увеличилось количество обращений граждан по поводу необоснованного возбуждения уголовных дел, - это действительно серьезный сигнал, признали в Госдуме. "Качество следственной и судебной статистики, качество судопроизводства - это те вопросы, которые нам необходимо решать совместно", - согласилась с омбудсменом глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Татьяна Москалькова, кроме того, обратилась к Госдуме с просьбой уже в этом году принять во втором и третьем чтении законопроект о региональных омбудсменах. Если это произойдет, то "впервые сообщество получит единую правовую основу деятельности", пояснила она.

Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что принимать такой закон необходимо, ведь в регионах уполномоченные по правам человека пока что не всегда ведут активную, независимую от местных властей работу. "А это очень важно, чтобы действительно бороться за права человека и восстанавливать справедливость, - добавила она. - Омбудсмен должен быть борцом, ведь к нему чаще всего обращаются люди, которые уже отчаялись ходить по разным чиновничьим кабинетам".

В целом депутаты отзывались о работе Москальковой положительно. "У уполномоченного создана достаточно зрелая система, которая позволяет исключить малейшее вмешательство в наши внутренние дела под предлогом правозащитной деятельности в самых разных сферах", - заявил, в частности, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В Думе также особенно довольны работой омбудсмена по защите традиционных ценностей, института семьи и граждан пожилого возраста.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Уполномоченный по правам человека Законодательная власть Госдума
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