МГУ попал в топ-40 лучших университетов мира

МГУ снова вышел в "дамки". Он занял 38-е место в новом репутационном рейтинге лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

Что такое рейтинг репутаций? Он составляется на основе закрытого опроса профессоров, ученых, преподавателей вузов. Опрос переведен на 15 языков мира, и этом году в нем участвовало более десяти тысяч авторитетных специалистов из 138 стран.

"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, - прокомментировал рейтинг ректор МГУ Виктор Садовничий. - Такой результат - сумма нескольких составляющих. Наши ученые входят в ведущие международные научные коллаборации (LIGO, ЦЕРН, другие). Открываем и собственные научные центры. Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики".

По его словам, университет ведет активную международную работу: за последние годы вуз открыл филиалы в шести странах мира - Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Армении и Словении. В 2017 году открылся совместный российско-китайский университет в городе Шэньчжэнь - проект МГУ и Пекинского политехнического института. В общей сложности только за последние несколько лет МГУ посетили боле десяти тысяч зарубежных ученых. Так что репутация подтверждена делом.

Всего в рейтинг попали сто вузов мира. В тройку лидеров вошли Гарвард, Масачуссетский технологический институт и Стэнфордский университет.