МГУ попал в топ-40 лучших университетов мира

Что такое рейтинг репутаций? Он составляется на основе закрытого опроса профессоров, ученых, преподавателей вузов. Опрос переведен на 15 языков мира, и этом году в нем участвовало более десяти тысяч авторитетных специалистов из 138 стран.
"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, - прокомментировал рейтинг ректор МГУ Виктор Садовничий. - Такой результат - сумма нескольких составляющих. Наши ученые входят в ведущие международные научные коллаборации (LIGO, ЦЕРН, другие). Открываем и собственные научные центры. Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики".
По его словам, университет ведет активную международную работу: за последние годы вуз открыл филиалы в шести странах мира - Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Армении и Словении. В 2017 году открылся совместный российско-китайский университет в городе Шэньчжэнь - проект МГУ и Пекинского политехнического института. В общей сложности только за последние несколько лет МГУ посетили боле десяти тысяч зарубежных ученых. Так что репутация подтверждена делом.
Всего в рейтинг попали сто вузов мира. В тройку лидеров вошли Гарвард, Масачуссетский технологический институт и Стэнфордский университет.