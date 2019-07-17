Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником сборной Буркина-Фасо Шарлем Каборе. Сообщается, что соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Каборе, последние четыре года выступавший за "Краснодар", игрок для российской Премьер-лиги статусный. В свое время этим опорником интересовались столичные "Спартак" и "Локомотив", но громкий переход не состоялся.

По окончании сезона 2018/2019 завершился и контракт 31-летнего хавбека с краснодарцами. Южный клуб не сумел договориться с Каборе о новом соглашении, чем и воспользовалось столичное "Динамо".

Отметим, что это уже шестой новичок "бело-голубых". Ранее столичный клуб пополнили Сергей Паршивлюк, Себастиан Шиманьски, Рамиль Шейдаев, Иван Ордец и Заурбек Плиев. При этом в планах "Динамо" значится покупка еще одного форварда.