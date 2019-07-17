На Чернобыльской АЭС открыли завод по переработке ядерных отходов

Завод по переработке жидких ядерных отходов открыт на промплощадке Чернобыльской АЭС.

Как сообщило государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, только за первую неделю его работы было переработано 2,8 тонны жидких радиоактивных отходов, так называемого кубового остатка.

Специалисты отметили, что в процессе переработки отходы проходят несколько стадий. В итоге путем цементирования они из жидких становятся твердыми радиоактивными. После выдержки и проведения радиационного контроля они направляются на захоронение, говорится на странице управления в Facebook.

Сообщается, что проект завода был утвержден еще в 2001 году, строительство завершили в 2014-м. Однако из-за обновления строительных норм и правил его сразу же пришлось реконструировать.