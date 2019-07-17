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17.07.2019 19:36
Рубрика: Власть

Кандидатский максимум

На выборах 8 сентября ожидается высокая конкуренция
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(7914)
В ЦИК рассказали о подготовке к выборам, которые пройдут в России 8 сентября 2019 года. В этот день в 16 регионах россияне выберут новых губернаторов, в 4 регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, во многих субъектах также состоятся выборы депутатов заксобраний.

В среду на заседании Центризбиркома замглавы комиссии Николай Булаев заявил, что все кампании сопровождает высокая конкуренция. Так, на выборы губернаторов всего выдвинулось 163 человека, из них в порядке самовыдвижения - 48 человек. Своих кандидатов на эти выборы выдвинула 31 политическая партия. "По количеству выдвинутых кандидатов опережает всех Санкт-Петербург", - отметил Булаев и напомнил, что на пост губернатора в этом городе выдвинулось 28 человек. На сегодняшний день в качестве кандидатов на эти выборы зарегистрировано 4 человека. "Надеюсь выборы высших должностных лиц пройдут в штатном режиме", - подчеркнул Булаев.

На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

Говоря о довыборах в Госдуму, Булаев отметил активное участие партий в этой кампании: выдвинуто 36 кандидатов от 12 политических партий и только одно самовыдвижение. "Более 9 человек в среднем на одно вакантное место", - указал на высокую конкуренцию замглавы ЦИК.

Продолжается регистрация кандидатов на выборы депутатов в заксобрания. По словам Булаева, тут тоже ожидается высокая конкуренция. Самую высокую активность продемонстрировали Москва и Алтай. Пока большого количества жалоб в ЦИК по проведению регистрации или отказу в регистрации кандидатов на выборы в заксобрания не поступало. Но Булаев отметил, что "процесс регистрации идет, по всей видимости, жалобы будут".

На выборы губернаторов в 16 регионах всего выдвинулось 163 человека

В ходе заседания Центризбирком также принял поправку в рекомендации о голосовании находящихся под домашним арестом. Ранее эти люди фактически не могли проголосовать на выборах, хотя имели на это право. "В шестом разделе методических рекомендаций появляется положение о том, что избирателю, находящемуся под домашним арестом, теперь предоставляется возможность проголосовать вне помещения для голосования", - сказал член ЦИК Валерий Гальченко. По его словам, в методических рекомендациях теперь более подробно изложен порядок составления списков избирателей, которые в день голосования будут находиться в больницах, местах содержания под стражей (подозреваемых и обвиняемых), а также тех, кто работает вахтовым методом. Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень случаев, когда допускается голосование вне избирательных участков, и дающий такое право заключенным под домашний арест.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования
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