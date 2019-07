Названа основная причина резкого развития болезней сердца после 40

Повышенные холестерин и кровяное давление в молодом возрасте провоцируют развитие ряда сердечно-сосудистых заболеваний после 40 лет. Исследование с участием 36 тысяч американцев длилось в течение 15 лет, передает CNN.

В частности, американские кардиологи выяснили, что "плохой" холестерин (ЛПНП) на уровне 100 мг/дл и выше на 64% повышает риск появления ишемической болезни сердца.

При этом "верхнее" систолическое артериальное давление 130 мм рт. ст. и "нижнее" диастолическое давление выше 80 мм рт. ст. увеличивают риск развития сердечной недостаточности, в среднем, на 30%.

Согласно данным US Centers for Disease Control and Prevention, в молодом возрасте нормальный ЛПНП - менее 100 мг/дл., кровяное давление - 120/80.