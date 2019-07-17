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17.07.2019 23:09
Рубрика: Спорт

Короли и в соцсети

Названы самые яркие "Инстаграмы" российских игроков НХЛ
Текст: Кирилл Ветров
Российская газета - Столичный выпуск № 156(7914)
Русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги определила пятерку российских игроков с самыми яркими блогами в социальной сети "Инстаграм".
Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

Победителем этого рейтинга, причем вполне заслуженно, стал нападающий Артемий Панарин, который этим летом сменил "Коламбус" на "Нью-Йорк Рейнджерс". Форвард не является лидером по числу подписчиков - 464 тысячи, зато именно на его страничке можно найти самые забавные фото и видео. Ну а поскольку Артемий встречается с дочерью Олега Знарка, то именно из "Инстаграма" Панарина можно узнать подробности частной жизни экс-наставника сборной России, ныне возглавившего "Спартак".

Второе место рейтинга НХЛ занимает Александр Овечкин, у которого больше всех подписчиков - 1,4 миллиона. Далее расположился Евгений Малкин. Он второй по популярности (685,5 тысячи). Чуть ниже Сергей Бобровский и Илья Ковальчук.

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