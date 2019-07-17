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17.07.2019 11:59
Рубрика: Общество

Не стало итальянского писателя Андреа Камиллери

Текст: Инга Бугулова

Сицилийский писатель, автор романов о полицейском комиссаре Монтальбано, скончался в возрасте 93 лет в Риме. Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

В июне, ровно месяц назад, писателя госпитализировали с сердечным приступом в больницу Санто-Спирито.

Фото: EPA/Franco Cautillo
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Как сообщили в лечебном учреждении, "критическое состояние, в котором находился писатель, в последние часы резко обострилось", что привело к смерти.

Андреа Камиллери являлся одним из наиболее популярных современных итальянских авторов детективов. Писатель родился 6 сентября 1925 года в городке Порто-Эмпедокле, в провинции Агридженто (Сицилия), но много лет жил и работал в Риме. Писать начал в преклонном возрасте, когда ему уже было почти 70 лет. Комиссар Сальво Монтальбано, принесший Камиллери славу на родине и за ее пределами, впервые появился в романе "Форма воды" 1994 года. В 2015 году Камиллери стал лауреатом "Премии им. Н. В. Гоголя в Италии" за вклад в искусство слова и за верность лучшим традициям мировой классики детективного жанра.

Общество Утраты Культура Литература
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